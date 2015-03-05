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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Коло-Коло - Атлас
Коло-Коло - Атлас: обзор матча 05 марта 2015
Коло-Коло
05.03.2015, четверг, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Коло-Коло
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
Депортес Консепсьон
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Хуарес
- : -
21.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
Пачука
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
31.10.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Атлас
4 : 3
26.10.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Сантос Лагуна
0 : 1
26.07.2026
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