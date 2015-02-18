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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлас - Санта-Фе
Атлас - Санта-Фе: обзор матча 18 февраля 2015
Атлас
18.02.2015, среда, 05:45
Кубок Либертадорес, группа 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Санта-Фе
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