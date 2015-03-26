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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Белиз - Каймановы острова
Белиз - Каймановы острова: обзор матча 26 марта 2015
Белиз
26.03.2015, четверг, 05:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Каймановы острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Белиз - Каймановы острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
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1 : 0
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