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Судьи
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан

Гана - Экваториальная Гвинея

05.02.2015, Четверг, 22:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1/2 финала Гана - Экваториальная Гвинея
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