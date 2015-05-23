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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Чикаго Файр
Коламбус - Чикаго Файр: обзор матча 23 мая 2015
Коламбус
23.05.2015, суббота, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коламбус - Чикаго Файр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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