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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Ванкувер Уайткепс
Орландо Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 22 марта 2015
Орландо Сити
22.03.2015, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Орландо Сити - Ванкувер Уайткепс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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Орландо Сити
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