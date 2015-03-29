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Судьи
Главный судья:
Иван Кружляк (Братислава)

Франция - Дания

29.03.2015, Воскресенье, 22:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Товарищеские матчи. Сборные Франция - Дания
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