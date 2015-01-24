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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Честерфилд
Дерби Каунти - Честерфилд: обзор матча 24 января 2015
Дерби Каунти
24.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Честерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дерби Каунти - Честерфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Информация о матче
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Дерби Каунти
Честерфилд
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
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