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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Бахрейн
Иордания - Бахрейн: обзор матча 04 января 2015
Иордания
04.01.2015, воскресенье, 11:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Бахрейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
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