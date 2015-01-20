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Судьи
Главный судья:
Жанни Сиказве

Мали - Камерун

20.01.2015, Вторник, 22:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1 тур Мали - Камерун
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 3 1 2 0 3:2 +1 5
2. Мали 3 0 3 0 3:3 0 3
3. Гвинея 3 0 3 0 3:3 0 3
4. Камерун 3 0 2 1 2:3 -1 2
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