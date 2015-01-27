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Судьи
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн (Мартинье)

Сенегал - Алжир

27.01.2015, Вторник, 21:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 3 тур Сенегал - Алжир
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Алжир 3 2 0 1 5:2 +3 6
3. Сенегал 3 1 1 1 3:4 -1 4
4. ЮАР 3 0 1 2 3:6 -3 1
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