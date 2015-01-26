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Судьи
Главный судья:
Бакари Гассама (Банжул)

ДР Конго - Тунис

26.01.2015, Понедельник, 21:00 мск Бата, стадион Эстадио де Бата Кубок Африканских Наций, 3 тур ДР Конго - Тунис
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тунис 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. ДР Конго 3 0 3 0 2:2 0 3
3. Кабо-Верде 3 0 3 0 1:1 0 3
4. Замбия 3 0 2 1 2:3 -1 2
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