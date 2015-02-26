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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Вильярреал
Зальцбург - Вильярреал: обзор матча 26 февраля 2015
Зальцбург
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
18'
М. Джуричин
33'
Л. Вьетто
76'
Л. Вьетто
79'
Д. Дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вильярреал
86'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Т. Пина
85'
Желтая карточка
Джонатан
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Джуричин
84'
81'
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Вьетто
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Л. Вьетто
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Дос Сантос
Замена
М. Бруно
️️️️
К. Лаймер
70'
69'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
К. Швеглер
66'
56'
Желтая карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
М. Хинтереггер
49'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Т. Минамино
46'
34'
Желтая карточка
Т. Пина
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Джонатан
32'
Желтая карточка
М. Мусаккио
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-4-1-1
25
Гулачи
17
Ульмер
27
Швеглер
5
Рамальо
13
Хинтереггер
27
Лаймер
20
Забитцер
7
Джуричин
8
Кейта
7
Минамино
19
Сориано
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
17
Пина
6
Джонатан
14
Тригерос
90
Черышев
10
Вьетто
14
Уче
7
Минамино
14
Пирес
14
Пирес
7
Минамино
7
Джуричин
23
Бериша
23
Бериша
7
Джуричин
27
Лаймер
17
Бруно
17
Бруно
27
Лаймер
10
Вьетто
16
Гомес
16
Гомес
10
Вьетто
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
17
Пина
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
17
Пина
Остались в запасе
Зальцбург
Вильярреал
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Зальцбург - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Ред Булл Арена
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