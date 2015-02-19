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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Зальцбург
Вильярреал - Зальцбург: обзор матча 19 февраля 2015
Вильярреал
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Зальцбург
32'
И. Уче
54'
Д. Черышев
48'
Х. Сориано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Зальцбург
Желтая карточка
Х. Коста
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
84'
76'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Джуричин
75'
Желтая карточка
А. Рамальо
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
70'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Джонатан
67'
64'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
М. Бруно
63'
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Ляйтгеб
ГОЛ! 2:1!
Д. Черышев
Пас отдал
Л. Вьетто
54'
53'
Желтая карточка
К. Швеглер
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Сориано
Желтая карточка
Т. Пина
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
32'
18'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
6
Джонатан
14
Тригерос
17
Пина
90
Черышев
10
Вьетто
14
Уче
4-4-1-1
25
Гулачи
13
Хинтереггер
27
Швеглер
5
Рамальо
17
Ульмер
20
Забитцер
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
7
Джуричин
17
Бруно
19
Сориано
6
Джонатан
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
6
Джонатан
14
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
14
Уче
17
Бруно
14
Пирес
14
Пирес
17
Бруно
24
Ляйтгеб
8
Кейта
8
Кейта
24
Ляйтгеб
7
Джуричин
23
Бериша
23
Бериша
7
Джуричин
Остались в запасе
Вильярреал
Зальцбург
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
26
Cерхио Маркос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Зальцбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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