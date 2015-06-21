Аргентина - Ямайка

А как же 7:0...
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Парагвай
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Ямайка
|3
|0
|0
|3
|0:3
|-3
|0
А как же 7:0...
скромно. силы берегут?
Он что закричал-"give me the fu**ing ball ?"
Да, 5-ю там и не пахнет даже))
Вся суть нынешнего футбола, прямой ногой в голеностоп - желтая. Пнул мячем в другого игрока 4 матча дисквалификации.
Хотелось бы увидеть Ламелу.
а где усэйн болт
Он готовится к Пекину,защитит титул самого быстрого.
олимпиада важнее
раз в год и игуаин стреляет
[q]4' Очень перспективной выглядела атака аргентинцев, Месси отдал острую передачу в штрафную Игуаину, но тот плохо обработал мяч, после чего не сумел обыграть соперника.[/q]А че это дерево Игуаин делает в составе?
Он в прошлом году в Финале такой промох сделал!)
=D
А вообще почему Энцо Переса не пригласили? Он же был хорошо в прошедшем Чемпионате Мира!!!
7-0 :)