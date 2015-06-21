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Судьи
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес

Аргентина - Ямайка

21.06.2015, Воскресенье, 00:30 мск Винья-дель-Мар, стадион Саусалито Трансляция: "Спорт 1" 00:25 (прямая) Кубок Америки, 3 тур Аргентина - Ямайка
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Парагвай 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Ямайка 3 0 0 3 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +11

    Serg124 22 июня 2015, 07:52

    А как же 7:0...

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    Рейтинг: +126

    vrossiinetfutbola 21 июня 2015, 11:43

    скромно. силы берегут?

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 21 июня 2015, 02:10

    Он что закричал-"give me the fu**ing ball ?"

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    Рейтинг: +20

    джек99 21 июня 2015, 02:04

    Да, 5-ю там и не пахнет даже))

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    Рейтинг: +31

    sany14 21 июня 2015, 01:04

    Вся суть нынешнего футбола, прямой ногой в голеностоп - желтая. Пнул мячем в другого игрока 4 матча дисквалификации.

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 21 июня 2015, 00:59

    Хотелось бы увидеть Ламелу.

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    Рейтинг: +3960

    Leicester City 21 июня 2015, 00:51

    а где усэйн болт

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 > Leicester City 21 июня 2015, 00:58

    Он готовится к Пекину,защитит титул самого быстрого.

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    Рейтинг: +3960

    Leicester City > Master Football 7 21 июня 2015, 01:01

    олимпиада важнее

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    Рейтинг: +3960

    Leicester City 21 июня 2015, 00:51

    раз в год и игуаин стреляет

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci 21 июня 2015, 00:37

    [q]4' Очень перспективной выглядела атака аргентинцев, Месси отдал острую передачу в штрафную Игуаину, но тот плохо обработал мяч, после чего не сумел обыграть соперника.[/q]А че это дерево Игуаин делает в составе?

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 > Bonnucci 21 июня 2015, 00:48

    Забивает гол.))

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci > Master Football 7 21 июня 2015, 00:53

    Он в прошлом году в Финале такой промох сделал!)

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 > Bonnucci 21 июня 2015, 00:54

    Кому ты это рассказываешь)) Так его клял после этого промаха))

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci > Master Football 7 21 июня 2015, 01:00

    =D

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci > Master Football 7 21 июня 2015, 01:01

    А вообще почему Энцо Переса не пригласили? Он же был хорошо в прошедшем Чемпионате Мира!!!

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 > Bonnucci 21 июня 2015, 01:04

    Неплохой сезон провёл в Валенсии,даже хороший.
    Но у Таты свои причуды.

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 20 июня 2015, 22:26

    7-0 :)

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