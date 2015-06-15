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Судьи
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско (Мехико)

Бразилия - Перу

15.06.2015, Понедельник, 00:30 мск Темуко, стадион Мунисипал Херман Бекер Трансляция: "Спорт 1" 00:25 (прямая) Кубок Америки, 1 тур Бразилия - Перу
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Перу 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Колумбия 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Венесуэла 3 1 0 2 2:3 -1 3
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    Рейтинг: +198

    Smithy 15 июня 2015, 02:16

    хахах, ничоси!

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci 15 июня 2015, 01:53

    [q]59' Бразилия - Филипе Луис (6) получил ж.к.[/q]У Тьяго Сильвы травма?

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