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Расписание матчей
Кубок Персидского Залива
ОАЭ - Ирак
ОАЭ - Ирак: обзор матча 20 ноября 2014
ОАЭ
20.11.2014, четверг, 19:45
Кубок Персидского Залива, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
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Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
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ОАЭ
3 : 1
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ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
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Ирак
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Ирак
- : -
17.11.2026
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0 : 0
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Ливан
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