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Расписание матчей
Кубок Персидского Залива
Ирак - Кувейт
Ирак - Кувейт: обзор матча 14 ноября 2014
Ирак
14.11.2014, пятница, 20:15
Кубок Персидского Залива, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
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Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 2
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09.06.2026
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05.06.2026
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