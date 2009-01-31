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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 31 января 2009
Астон Вилла
31.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Желтая карточка
М. Браун
Замена
️️️️
П. Шарнер
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Гарднер
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
️️️️
Д. Де Риддер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
19
Джейсон Кумас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
11
Джон Карью
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
3
Куэльяр
39
Найт
33
Дэйвис
36
Янг
8
Гарднер
20
Милнер
18
Бэрри
19
Петров
19
Хески
11
Агбонлахор
3-2-4-1
43
Киркленд
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
17
Бойс
25
Мелхиот
17
Браун
8
Де Риддер
6
Каттермол
19
Кумас
0
Мидо
8
Гарднер
11
Карью
11
Карью
8
Гарднер
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
Главный тренер
Мартин О'Нил
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
Остались в запасе
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
41766 из 42788 зрителей (97%)
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