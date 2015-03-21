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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 21 марта 2015
Бетис
21.03.2015, суббота, 20:15
Испания. Сегунда, 30 тур
1 : 3
Завершен
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