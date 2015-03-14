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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Спортинг
Леганес - Спортинг: обзор матча 14 марта 2015
Леганес
14.03.2015, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 29 тур
0 : 1
Завершен
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