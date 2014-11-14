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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Южная Корея
Иордания - Южная Корея: обзор матча 14 ноября 2014
Иордания
14.11.2014, пятница, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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27.09.2026
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- : -
17.11.2026
Южная Корея
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3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
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