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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Кадис
Вильярреал - Кадис: обзор матча 17 декабря 2014
Вильярреал
17.12.2014, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вильярреал - Кадис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
22.11.2026
Вильярреал
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25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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