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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Кувейт
Иордания - Кувейт: обзор матча 13 октября 2014
Иордания
13.10.2014, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
27.09.2026
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1 : 3
28.06.2026
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Иордания
1 : 2
23.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
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Кувейт
3 : 0
13.11.2026
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1 : 2
18.09.2026
Йемен
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Оман
0 : 0
09.06.2026
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