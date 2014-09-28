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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Нумансия - Жирона
Нумансия - Жирона: обзор матча 28 сентября 2014
Нумансия
28.09.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Нумансия - Жирона
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0
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0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
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3 : 0
29.10.2025
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0 : 1
30.10.2024
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Испания. Кубок, 1 раунд
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0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
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14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
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«Аякс» купил футболиста сборной Украины
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