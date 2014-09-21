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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 21 сентября 2014
Осасуна
21.09.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 5 тур
6 : 4
Завершен
Мальорка
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Статистика матча Осасуна - Мальорка
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Матчи команд
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