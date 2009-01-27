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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Астон Вилла
Портсмут - Астон Вилла: обзор матча 27 января 2009
Портсмут
27.01.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
21'
Э. Хески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
Н. Шори
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Д. Утака
️️️️
Н. Кану
Вторая желтая
Н. Бельхадж
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
К. Гарднер
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
С. Кэмпбелл
Желтая карточка
Н. Бельхадж
ГОЛ! 0:1!
Э. Хески
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стилян Петров
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Портсмут
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
Астон Вилла
3
Никки Шори
ЛЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
3-2-3-2
1
Джеймс
39
Бельхадж
25
Дистен
5
Кэмпбелл
6
Хрейдарссон
8
Джонсон
8
Маллинс
27
Дэйвис
7
Пеннант
15
Крауч
27
Кану
4-4-2
24
Фридель
36
Янг
3
Куэльяр
39
Найт
33
Дэйвис
8
Гарднер
18
Бэрри
20
Милнер
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
5
Кэмпбелл
4
Кабуль
4
Кабуль
5
Кэмпбелл
27
Кану
7
Утака
7
Утака
27
Кану
19
Хески
3
Шори
3
Шори
19
Хески
8
Гарднер
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
8
Гарднер
Остались в запасе
Портсмут
Астон Вилла
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Портсмут - Астон Вилла
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Фрэттон Парк
Посещаемость:
19073 из 20688 зрителей (92%)
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