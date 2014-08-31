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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Льягостера - Леганес
Льягостера - Леганес: обзор матча 31 августа 2014
Льягостера
31.08.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
Матч
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Таблица
Статистика матча Льягостера - Леганес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льягостера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льягостера
0 : 1
16.12.2020
Эспаньол
Испания. Сегунда, 42 тур
Льягостера
6 : 2
04.06.2016
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леганес
2 : 0
29.05.2016
Льягостера
Испания. Сегунда, 40 тур
Льягостера
0 : 0
25.05.2016
Альмерия
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 0
22.05.2016
Льягостера
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Эстади Паламос Коста Брава
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