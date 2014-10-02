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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Наполи
Слован - Наполи: обзор матча 02 октября 2014
Слован
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
35'
М. Гамшик
74'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Наполи
Замена
К. Колчак
️️️️
Р. Лашик
85'
79'
Замена
Д. Место
️️️️
М. Гамшик
74'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
73'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
Замена
И. Жофчак
️️️️
Ф. Кубик
71'
63'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Ф. Кубик
56'
Замена
М. Милинкович
️️️️
Э. Грендель
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Душан Перниш
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
4
Эрик Чикош
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
18
Рихард Лашик
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
9
Юрай Галенар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
26
Давид Гудак
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
21
Кристиан Колчак
ЦП
6
Павел Форжт
ЦФ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-4-1
30
Перниш
4
Чикош
16
Горосито
25
Ниняй
7
Кубик
6
Яблонски
18
Лашик
20
Сума
8
Грендель
77
Пелтье
9
Галенар
3-1-4-2
1
Кабрал
3
Бритос
3
Кулибали
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
17
Гамшик
88
Инлер
18
Де Гузман
91
Сапата
10
Мертенс
18
Лашик
21
Колчак
21
Колчак
18
Лашик
8
Грендель
95
Милинкович
95
Милинкович
8
Грендель
7
Кубик
10
Жофчак
10
Жофчак
7
Кубик
17
Гамшик
27
Место
27
Место
17
Гамшик
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
18
Де Гузман
7
Кальехон
7
Кальехон
18
Де Гузман
Остались в запасе
Слован
Наполи
6
Павел Форжт
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
26
Давид Гудак
ЦЗ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
6
Павел Форжт
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
26
Давид Гудак
ЦЗ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Слован - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Пасьенки
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