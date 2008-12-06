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Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 06 декабря 2008
Ньюкасл
06.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
8'
М. Оуэн
24'
М. Оуэн
60'
М. Сидибе
90'
А. Файе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
ГОЛ! 2:2!
А. Файе
Желтая карточка
Э. Гриффин
Замена
К. Касапа
️️️️
Н. Жереми
Замена
️️️️
А. Файе
Замена
М. Видука
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 2:1!
М. Сидибе
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Р. Делап
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Д. Гатри
ГОЛ! 2:0!
М. Оуэн
Замена
Г. Уилэн
️️️️
С. Диао
ГОЛ! 1:0!
М. Оуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
6
Клаудиу Касапа
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Марк Видука
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
41
Бейе
2
Колоччини
4
Бассонг
21
Энрике
2
Жереми
18
Гутьеррес
23
Гатри
28
Н'Зогбиа
9
Мартинс
10
Оуэн
3-2-3-1-1
29
Соренсен
2
Гриффин
25
Файе
31
Сонко
3
Пью
3
Хиггинботэм
5
Делап
17
Файе
15
Диао
0
Крессуэлл
11
Сидибе
2
Жереми
6
Касапа
6
Касапа
2
Жереми
23
Гатри
27
Тэйлор
27
Тэйлор
23
Гатри
9
Мартинс
18
Видука
18
Видука
9
Мартинс
15
Диао
12
Уилэн
12
Уилэн
15
Диао
5
Делап
19
Фуллер
19
Фуллер
5
Делап
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кевин Киган
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Кевин Киган
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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