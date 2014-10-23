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Расписание матчей
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Тоттенхэм - Астерас
Тоттенхэм - Астерас: обзор матча 23 октября 2014
Тоттенхэм
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
5 : 1
Завершен
Астерас
13'
Г. Кейн
30'
Э. Ламела
66'
Э. Ламела
76'
Г. Кейн
81'
Г. Кейн
89'
Х. Барралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астерас
89'
ГОЛ! 5:1!
Х. Барралес
Замена
А. Леннон
️️️️
Э. Таунсенд
83'
82'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
П. Мацца
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Ф. Фасио
81'
80'
Замена
Н. Фернандес
️️️️
Ф. Парра
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Адебайор
76'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Ламела
76'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
76'
73'
Замена
Х. Барралес
️️️️
М. Ролле
ГОЛ! 3:0!
Э. Ламела
66'
37'
Желтая карточка
Т. Пантелиадис
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Капу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
8
Фернандо Усеро
ЦП
10
Мартин Ролле
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
11
Николас Фернандес
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
17
Фасио
14
Вертонген
6
Капу
8
Дембеле
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Кейн
25
Адебайор
3-5-2
1
Косицки
27
Льюй
15
Санкаре
3
Пантелиадис
8
Мунафо
10
Ролле
6
Цоканис
13
Зисопулос
8
Усеро
7
Мацца
23
Парра
25
Адебайор
89
Шадли
89
Шадли
25
Адебайор
9
Ламела
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Ламела
25
Таунсенд
12
Леннон
12
Леннон
25
Таунсенд
10
Ролле
9
Барралес
9
Барралес
10
Ролле
23
Парра
11
Фернандес
11
Фернандес
23
Парра
7
Мацца
9
Бакасетас
9
Бакасетас
7
Мацца
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астерас
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
70
Яннис Янниотас
ПВ
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
70
Яннис Янниотас
ПВ
21
Костас Теодоропулос
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча Тоттенхэм - Астерас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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