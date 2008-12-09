Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Атлетико
Марсель - Атлетико: обзор матча 09 декабря 2008
Марсель
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Б. Шейру
️️️️
Б. Коне
Замена
Ш. Каборе
️️️️
К. Зиани
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Манише
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Форлан
️️️️
С. Агуэро
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Самасса
Желтая карточка
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЛП
27
Лорик Цана
(К)
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
15
Карим Зиани
ПП
14
Бакари Коне
ЛФ
16
Мамаду Самасса
РФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Марсель
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
8
Манише
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
0
Тайво
23
Зубар
4
Хилтон
21
Боннар
27
Цана
7
Зенден
15
Зиани
8
Бен Арфа
14
Коне
16
Самасса
4-3-2
0
Купе
2
Сейтаридис
21
Переа
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
11
Банега
14
Гарсия
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
15
Зиани
77
Каборе
77
Каборе
15
Зиани
14
Коне
8
Шейру
8
Шейру
14
Коне
16
Самасса
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
16
Самасса
11
Родригес
8
Манише
8
Манише
11
Родригес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Агуэро
10
Форлан
10
Форлан
10
Агуэро
Остались в запасе
Марсель
Атлетико
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Марсель - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Меезе Фернанд (Бельгия)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+