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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 11 апреля 2015
Мидлсбро
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 42 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
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Матчи команд
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Мидлсбро
- : -
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2 : 2
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2 : 0
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Ротерхэм
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