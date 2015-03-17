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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити: обзор матча 17 марта 2015
Хаддерсфилд Таун
17.03.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 38 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
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0 : 0
14.11.2026
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1 : 1
03.11.2026
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0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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