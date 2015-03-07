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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Чарльтон
Кардифф - Чарльтон: обзор матча 07 марта 2015
Кардифф
07.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Чарльтон
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Статистика матча Кардифф - Чарльтон
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0
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Чарльтон
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