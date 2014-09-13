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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 13 сентября 2014
Блэкберн
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
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0
0
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0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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3 : 2
17.10.2026
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Уиган Атлетик
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- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
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3 : 2
31.10.2026
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Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
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24.10.2026
Уиган Атлетик
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