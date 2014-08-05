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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Порт Вейл - Вест Бромвич
Порт Вейл - Вест Бромвич: обзор матча 05 августа 2014
Порт Вейл
05.08.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
- : -
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Порт Вейл
1 : 0
17.10.2026
Честерфилд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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