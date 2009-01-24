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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 24 января 2009
Ювентус
24.01.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
20'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
З. Грыгера
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Дель Пьеро
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
32
Марко Маркьонни
АП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
(К)
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
11
Марио Сантана
АП
18
Массимо Гобби
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
29
Де Челье
6
Легротталье
0
Мельберг
26
Грыгера
11
Недвед
14
Дзанетти
10
Маркизио
32
Маркьонни
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
1
Фрей
11
Заири
5
Гамберини
3
Кролдруп
21
Паскуаль
30
Мело
18
Гобби
18
Монтоливо
11
Сантана
9
Йоветич
19
Джилардино
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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