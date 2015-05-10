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Судьи
Главный судья:
Марко Ди Белло (Бриндизи)

Удинезе - Сампдория

10.05.2015, Воскресенье, 16:00 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 35 тур Удинезе - Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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