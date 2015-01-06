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Судьи
Главный судья:
Марко Ди Белло (Бриндизи)

Милан - Сассуоло

06.01.2015, Вторник, 17:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 17 тур Милан - Сассуоло
Трофео ТИМ 2014

24 августа, воскресенье 00:45 Сассуоло 0:2 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Сассуоло
19 тур
12 января, воскресенье 23:45 Сассуоло 4:3 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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