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Судьи
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон)

Севилья - Эспаньол

01.02.2015, Воскресенье, 21:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 21 тур Севилья - Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, четверг 23:59 Севилья 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 22 января, четверг 23:59 Эспаньол 3:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
2 тур
31 августа, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 4:1 Эспаньол
13 тур
10 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 1:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эспаньол
15 тур
8 декабря, суббота 00:30 Эспаньол 2:2 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Эспаньол 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 22:00 Севилья 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Эспаньол 1:1 Севилья
19 тур
14 января, суббота 21:00 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
38 тур
21 мая, суббота 23:55 Эспаньол 2:3 Севилья
19 тур
15 января, суббота 23:55 Севилья 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 23:55 Эспаньол 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, суббота 23:55 Севилья 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Севилья
4 тур
24 сентября, среда 23:55 Севилья 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Эспаньол 2:4 Севилья
5 тур
25 сентября, вторник 23:00 Севилья 2:3 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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