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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Дукла - Градец-Кралове
Дукла - Градец-Кралове: обзор матча 02 мая 2015
Дукла
02.05.2015, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дукла - Градец-Кралове
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
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16.05.2026
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Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
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