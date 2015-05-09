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Судьи
Главный судья:
Юрий Мосейчук (Черновцы)

Говерла - Шахтер

09.05.2015, Суббота, 14:00 мск Ужгород, стадион Авангард Украина. Премьер-Лига, 23 тур Говерла - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
5 декабря, пятница 20:00 Шахтер 4:1 Говерла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 20:30 Говерла 0:2 Шахтер
1 тур
14 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Говерла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 18:00 Шахтер 5:1 Говерла
2 тур
21 июля, суббота 18:00 Говерла 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 21:15 Говерла 1:4 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Говерла
11 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Говерла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
1/8 финала
29 октября, среда 00:00 Говерла 1:4 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
19 тур
1 марта, суббота 15:00 Шахтер 5:0 Говерла
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Говерла 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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