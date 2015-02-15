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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Арау - Вадуц
Арау - Вадуц: обзор матча 15 февраля 2015
Арау
15.02.2015, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вадуц
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Статистика матча Арау - Вадуц
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0
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Матчи команд
Арау
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Арау
3 : 2
29.05.2015
Тун
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
5 : 1
25.05.2015
Арау
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Арау
2 : 1
20.05.2015
Базель
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Сьон
1 : 0
16.05.2015
Арау
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Арау
0 : 1
09.05.2015
Грассхоппер
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Брюгглифельд
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