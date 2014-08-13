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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 13 августа 2014
Боруссия Д
13.08.2014, среда, 20:00
Суперкубок Германии
2 : 0
Завершен
Бавария
22'
Г. Мхитарян
61'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
Замена
С. Бендер
️️️️
О. Кирх
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Лам
72'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
62'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Л. Пищек
61'
58'
Замена
М. Гетце
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
46'
46'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Т. Мюллер
44'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
32'
Замена
Данте
️️️️
Х. Мартинес
31'
Травма
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Оливер Кирх
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
10
Джердан Шакири
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Лангерак
29
Шмельцер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
22
Мхитарян
21
Кирх
7
Хофманн
7
Обамеянг
9
Иммобиле
3-1-3-3
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
24
Бернат
88
Мартинес
23
Хейбьерг
10
Гаудино
17
Роде
9
Левандовски
13
Мюллер
10
Шакири
21
Кирх
5
Бендер
5
Бендер
21
Кирх
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
88
Мартинес
4
Данте
4
Данте
88
Мартинес
13
Мюллер
21
Лам
21
Лам
13
Мюллер
23
Хейбьерг
27
Гетце
27
Гетце
23
Хейбьерг
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Златан Аломерович
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Пепе Рейна
ВР
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
22
Том Штарке
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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