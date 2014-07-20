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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ОФК - ЦСКА
ОФК - ЦСКА: обзор матча 20 июля 2014
ОФК
20.07.2014, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОФК - ЦСКА
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0
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0
0
Матчи команд
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
- : -
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
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08.11.2026
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0 : 2
01.11.2026
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0 : 1
25.10.2026
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Младост
0 : 0
12.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
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ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
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ЦСКА
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