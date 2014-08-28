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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Спартак-2
ЦРФСО - Спартак-2: обзор матча 28 августа 2014
ЦРФСО
28.08.2014, четверг, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
0 : 3
Завершен
Спартак-2
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Статистика матча ЦРФСО - Спартак-2
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Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
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26.05.2019
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20.05.2019
ЦРФСО
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11.05.2019
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
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3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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31.10.2026
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25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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