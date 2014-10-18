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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Андерлехт
Мехелен - Андерлехт: обзор матча 18 октября 2014
Мехелен
18.10.2014, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
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Статистика матча Мехелен - Андерлехт
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Матчи команд
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4 : 1
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Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
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0 : 3
22.10.2026
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