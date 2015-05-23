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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 23 мая 2015
Боруссия Д
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
15'
С. Кагава
17'
П. Обамеянг
42'
Г. Мхитарян
26'
Л. Озтюнали
85'
Т. Гебре Селасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
87'
Замена
С. Предль
️️️️
Я. Штернберг
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
86'
85'
ГОЛ! 3:2!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
З. Юнузович
Замена
М. Йойич
️️️️
С. Кагава
81'
75'
Замена
С. Макиади
️️️️
Ф. Кроос
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Ройс
74'
61'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
М. Буш
ГОЛ! 3:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
С. Кагава
42'
26'
ГОЛ! 2:1!
Л. Озтюнали
Пас отдал
З. Юнузович
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Г. Мхитарян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
37
Дурм
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
3-2-4-1
1
Кастелс
3
Штернберг
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
23
Гебре Селасси
2
Буш
21
Озтюнали
16
Юнузович
23
Кроос
44
Баргфреде
9
Ди Санто
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
10
Кагава
18
Йойич
18
Йойич
10
Кагава
18
Ройс
9
Иммобиле
9
Иммобиле
18
Ройс
3
Штернберг
4
Предль
4
Предль
3
Штернберг
23
Кроос
16
Макиади
16
Макиади
23
Кроос
2
Буш
9
Лоренцен
9
Лоренцен
2
Буш
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рафаэль Вольф
ВР
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
19
Юлиан фон Хааке
ЦП
33
Левент Айчичек
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
30
Рафаэль Вольф
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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