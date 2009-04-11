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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Бордо
Осер - Бордо: обзор матча 11 апреля 2009
Осер
11.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
35'
Фернандо
80'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Бордо
Замена
А. Траоре
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
ГОЛ! 0:2!
Вендел
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
М. Нэрри
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
А. Диарра
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
4
Мусса Нэрри
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
15
Дариуш Дудка
ПЗ
25
Камел Шафни
ЛП
25
Бенуа Педретти
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
6
Адама Кулибали
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
23
Вальтер Бирса
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
20
Сулейман Диавара
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
12
Алу Диарра
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Фернандо
ЦП
17
Вендел
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
4
Нэрри
3
Грихтинг
12
Миньо
15
Дудка
25
Шафни
25
Педретти
7
Каленберг
6
Кулибали
23
Бирса
27
Йелень
4-4-2
16
Раме
14
Тремулинас
27
Планюс
21
Шальме
20
Диавара
17
Вендел
8
Гуркюфф
6
Фернандо
12
Диарра
94
Гуффран
27
Шамах
4
Нэрри
21
Никулаэ
21
Никулаэ
4
Нэрри
94
Гуффран
7
Траоре
7
Траоре
94
Гуффран
Остались в запасе
Осер
Бордо
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Осер - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:55 (прямая)
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